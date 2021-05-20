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Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi

20.05.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’ da ormanlık alanda iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralı şahıs 1 kilometre yürüyerek arkadaşlarından yardım istedi.

Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi

Olay Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında bulunan balık çiftliğindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre önce konuşmak için buluşan iki arkadaş, bir süre sonra tartışmaya başladı.

TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALARLA YARALANDI

Alevlenen tartışma sonunda Hasan A. (27), Murat K.’nın (27) tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Yürüyerek Akdeniz Sanayi Sitesinde bulunan diğer arkadaşlarının yanına gelen Hasan Y.A.’nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri polis yönlendirildi. Hasan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hasan A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"1 KM MESAFEDEN YÜRÜYEREK YANIMIZA GELDİ"

Hasan A’nın arkadaşı Hüseyin Altıntaş, "İki arkadaşın aralarında tartışma çıkmış. Aralarındaki tartışma büyümüş arkadaş arkadaşa tüfekle ateş etmiş. Yaklaşık 1 km mesafeden yürüyerek yanımıza geldi. Kafasında ve göğsünde saçmalar vardı" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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