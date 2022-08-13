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Yaralı halde 2 kilometre gidip polis merkezine sığındı

13.08.2022 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayağından vurulan bir kişi yaralı halde 2 kilometre gidip, polis merkezine sığındı. Polis ekipleri ise şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı halde 2 kilometre gidip polis merkezine sığındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayıp bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Bahattin V. (24), otomobiline binerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığındı. Bahattin V.’ye ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Refah Sokak’ta yürüyen Bahattin V., iddiaya göre, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Bahattin V., can havliyle sokak üzerinde bulunan otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca yaralı halde otomobili kullanan Bahattin V., Sinanbey Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi’nde bulunan polis merkezine sığınarak yardım istedi.

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Durumu sağlık ekiplerine bildiren polisler, otomobilde bulunan Bahattin V.'ye ilk yardımda bulundu. Bahattin V., polis merkezine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahattin V.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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