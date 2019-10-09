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Yaralı halde bulduğu kekliği doğa koruma müdürlüğüne teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da duyarlı bir vatandaş, yolda bulduğu yaralı kınalı kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim etti.Afyonkarahisar kent merkezinde yaşayan Enver Çinkilinç, aracı ile seyir halindeyken yaralı bir kekliğe rastladı.

Yaralı halde bulduğu kekliği doğa koruma müdürlüğüne teslim etti

Afyonkarahisar’da duyarlı bir vatandaş, yolda bulduğu yaralı kınalı kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim etti.
Afyonkarahisar kent merkezinde yaşayan Enver Çinkilinç, aracı ile seyir halindeyken yaralı bir kekliğe rastladı. Kekliğin bir sahibinin olabileceğini düşünen Çinkilinç, ilk olarak sosyal medya platformunda sahibini bulmak için duyuruda bulundu. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne başvuran Çinkilinç, yaralı kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Nevzat Alğan’a teslim etti. Yaralı keklik, burada bir süre tedavi altına tutulacak.
Alğan, Enver Çinkilinç’e duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.

Yaralı halde bulduğu kekliği doğa koruma müdürlüğüne teslim etti

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