HABER

Yaralı halde bulunan at kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

ÇORUM'da yolda yaralı halde bulunan ve işkence gördüğü öne sürülen at, tedavi gördüğü barınakta öldü.

Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yolda yaralı halde bulunan ve işkence gördüğü öne sürülen at, tedavi gördüğü barınakta öldü.

Ulukavak Mahallesi'nde 1 Ocak'ta cadde üzerindeki yolda, yaralı halde yatan atı gören çevre sakinleri, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine polis ve belediye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İşkence yapıldığı öne sürülen, vücudunda yara ve kan izleri bulunan at, veteriner tarafından kontrol edildi. İş makinesi kepçesiyle kamyonete yüklenen yaralı at, hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Ancak yaralı at daha fazla dayanamayarak tedavi gördüğü barınakta hayatını kaybetti. Veteriner hekim tarafından telef olan atla ilgili rapor hazırlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı belirtilen raporda, "Atın fiziki muayenesinde hayvanın zayıflamış olduğu, arka ayak ve sırtında yaralanmalar olduğu, nalın bir tanesinin uzun bir süre önce düştüğü görülmüştür. Atın tedavisine başlanılmış günlük antibiyotik, vitamin, ağrı kesici, yara tedavisi ve sıvı tedavisi uygulanmıştır. At bakım evinde ölmüştür” denildi.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınıp serbest kalan atın sahibi, sağlık sorunlarından dolayı bakamadığı atı belediyeye vermek istediğini söylemişti.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Kaçak yabani kanatlı avına 44 bin lira cezaKaçak yabani kanatlı avına 44 bin lira ceza
Nizip'te kaçak telefona 3 gözaltıNizip'te kaçak telefona 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.