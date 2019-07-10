Yaralı halde bulunan iki ebabil kuşu koruma altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan iki yavru ebabil kuşu, Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Kentte bir apartmanın balkonu ile ormanlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde iki ayrı yavru ebabil kuşu bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, vatandaşların ihbarı üzerine kuşları tedavi için koruma altına aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokak hayvanlarının yanı sıra doğadaki diğer canlılara da şefkat elini uzatmaya devam ettiklerini, ömürlerinin yüzde 90'ını havada geçiren ve çok nadir görülen 2 ebabil kuşunu korumaya aldıklarını belirtti.

Zolan, kuşların bir süre bakım altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağını ifade etti.

