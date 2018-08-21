Yaralı halde bulunan karaca tedavi edildi

Bartın’ın Kozcağız beldesinde bir aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen karaca, tedavi edildi.
Alınan bilgiye göre, Boz köyünde yol kenarında karacanın yaralı olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.
Müdürlük görevlilerince veteriner kliniğine kaldırılan karacanın, kafa travması geçirdiği saptandı. Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı belirtilen karacanın tedavisi yapıldı.
Karaca, iki gün müşahede altında tutulmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.
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