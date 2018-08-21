HABER

Yaralı halde bulunan karaca tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 23:22 | Son Güncelleme

Yaralı halde bulunan karaca tedavi edildi

Bartın’ın Kozcağız beldesinde bir aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen karaca, tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Boz köyünde yol kenarında karacanın yaralı olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Müdürlük görevlilerince veteriner kliniğine kaldırılan karacanın, kafa travması geçirdiği saptandı. Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı belirtilen karacanın tedavisi yapıldı.

Karaca, iki gün müşahede altında tutulmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
Otomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildiOtomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildi
GÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandıGÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın karaca tedavi

En Çok Okunan Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.