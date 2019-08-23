HABER

Yaralı halde bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kanadından yaralı halde bulunan 1 yaşındaki leyleğe şefkat elini uzattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kanadından yaralı halde bulunan 1 yaşındaki leyleğe şefkat elini uzattı. Leyleği tedavisinin ardından doğaya salındı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’na yaralı olarak getirilen leylek sağlığına kavuşturularak yeniden doğal hayatına bırakıldı.
Merkezde bir yandan yaralı, kötü muamele görmüş ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını yeniden sağlığına kavuştururken diğer yandan yaban hayatına da sahip çıkıyor. Geçtiğimiz hafta vatandaşlarca yaralı olarak bulunmasının ardından tesise getirilen leylek tedavi altına alındı. Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri tarafından yapılan kontrolünde kanadından yaralı olduğu için uçamadığı belirlenen leylek yoğun bir tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.
Yaklaşık 1 yaşında olduğu tespit edilen leyleğin ölçümlerini kayıt altına alan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri leyleği takip etmek için ayağına özel numaralı bir halka taktı. Tedavisi tamamlanan leylek Karakurt Mahallesi’ndeki merkezden yeniden özgürlüğüne bırakıldı. Bir süre Rehabilitasyon Merkezinin üstünde uçan leylek daha sonra gözden kayboldu.

Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum
Avrupa'da yaşayan Süryaniler, yıllar sonra anavatanlarında buluştuAvrupa'da yaşayan Süryaniler, yıllar sonra anavatanlarında buluştu
Ordu'da taşan derede mahsur kalan 5 büyükbaş kurtarıldıOrdu'da taşan derede mahsur kalan 5 büyükbaş kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Elazığ'da HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

Son dakika: Gri listedeki terörist öldürüldü

Abdurrahman Siler öldürüldü!

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

Hastane otoparkında silahlı kavga

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.