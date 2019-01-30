Yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin veteriner hekim Volkan İşler tarafından yapılan tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kırkağaç’ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, Kırkağaç Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Vatandaşlar yaralı halde buldukları şahini Kırkağaç Belediyesi’ndeki görevlilere teslim etti. Veteriner Hekim Volkan İşler tarafından tüm tedavileri yapılan şahinin uzun süre aç kaldığı ve bitkin düştüğü tespit edildi. Yaralı şahin tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum