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Yaralı halde bulundu, ayağı kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Tokat’ta, yavru köpeğin kırılarak kopmak üzere olan sol ön ayağı yapılan tedavi sonucunda ampute edildi.Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde ayağı parçalanmış halde yavru köpek bulan vatandaşlar durumu Veteriner Hekimler Odasına bildirdi.

Yaralı halde bulundu, ayağı kesildi

Tokat’ta, yavru köpeğin kırılarak kopmak üzere olan sol ön ayağı yapılan tedavi sonucunda ampute edildi.
Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde ayağı parçalanmış halde yavru köpek bulan vatandaşlar durumu Veteriner Hekimler Odasına bildirdi. Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yavru köpeği bulunduğu yerden alarak tedavi için şehir merkezine getirdi. Klinikte sol ön ayağı ampute edilen yavru köpek Tokat Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Tedavi sürecini değerlendiren Karyağdı, “Yavru köpeğin bir ayağının nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple ayağının parçalandığı ile alakalı olarak ihbar geldi. Köpeği en kısa zamanda olay yerinden alıp kliğine getirdik. Yapılan tedavisinde köpeğin ön sol kolunun kırıldığını ve koptuğunu gördük. Hekimlerimizin kararları ile sol kolu ampute edilmesine karar verdik” dedi.
Protez ayak yaptırılacak
Yaralı köpeğin tedavi sürecinin devamında ayağına protez yaptırmayı arzu ettiklerini ifade eden Karyağdı, “Yavru köpeğin ayağının kesilmesi operasyonunda bir sıkıntı yaşanmadı. Operasyon sonrası bakımları devam edecek. Daha büyük bir komplikasyon olmaz ise hayatını devam ettirdikten sonra umarım bu köpeğimize bir protez yaptırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.
Yaralanan sokak hayvanları sahipsiz kalmıyor
Karyağdı, kırsal alandaki sokak hayvanlarını kapsayan proje kapsamında tedavilerinin ücretsiz olarak yapılabildiğine dikkat çekerek, “Şehir içerisindeki sokak hayvanlarına belediye veteriner hekimleri üstleniyor. Köylerdeki ve kırsal alanlardaki hayvanlarla ilgili olarak İl Özel İdaresinin hazırlamış olduğu bütçeyle veteriner hekimler olarak gelen ihbarları değerlendirerek yaralı hayvanlara müdahale yapıyoruz. Sahada müdahale yapabilirsek sahada yoksa kliğine getirerek tedavi yapıyoruz. Daha sonra ilgili bakım evlerine rehabilitasyonun sağlıyoruz. Daha sonra doğal hayata bırakılmasını gerçekleştiriliyor. Bu tedavilerin masrafları ise bu proje kapsamında karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

Yaralı halde bulundu, ayağı kesildi

Yaralı halde bulundu, ayağı kesildi

Yaralı halde bulundu, ayağı kesildi

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