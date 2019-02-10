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Yaralı halde bulundu, gerçek röntgenle ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi’ne teslim edildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi’ne teslim edildi. Burada tedavi altına alınan sansarın tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kozluca yolu üzerinde yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan sansar İnegöl Belediyesi’ne getirildi. Buradaki görevlilere teslim edilen sansar daha sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine tedavi edilmek için götürüldü. Görevliler tarafından röntgeni çekilen hayvanın vücudunda saçmalar olduğu görüldü. Tüfekle vurulduğu anlaşılan sansarın tedavisi burada yapıldı. Tedavisinin ardından sansar tekrar doğaya bırakılacak.

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