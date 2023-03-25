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  4. Yaralı halde bulundu! Telefonundan mesajlarına bakarken ekiplere hakaret etti... O ihtimal araştırılıyor

Yaralı halde bulundu! Telefonundan mesajlarına bakarken ekiplere hakaret etti... O ihtimal araştırılıyor

25.03.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Bıçakla yaralanan 27 yaşındaki O.K. yaralı halde yerdeyken bir yandan cep telefonu mesajlarına baktı, bir yandan da kendisine yardım etmek isteyen ekiplere hakaret etti. Kendisini bıçakladığını söyleyen şahıs hastaneye kaldırılırken polis, şahsın bir başkası tarafından bıçaklanmış olma ihtimalini araştırıyor.

Yaralı halde bulundu! Telefonundan mesajlarına bakarken ekiplere hakaret etti... O ihtimal araştırılıyor

Bandırma'da ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler akılalmaz bir olayla karşılaştı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralanan bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis ve çağrılan sağlık ekipleri isminin O.K. olduğu belirlenen gence yardım etmek istedi.

EKİPLERE HAKARET ETTİ

Ancak bu sırada cep telefonu mesajlarına bakan O.K., kendisi ile konuşan polisler ve sağlık görevlilerine hakaret etti. Kendisini sol bacağı ve kasığından bıçakladığını söyleyen O.K.'nin alkollü olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan O.K., ameliyata alındı.

O İHTİMAL ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, O.K.'nin bir başka kişi tarafından bıçaklanmış olabileceği ihtimalini araştırıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma yaralı

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