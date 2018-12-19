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Yaralı halde polisten yardım isteyen Suriyeli kadının ölümünde intihar iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

KONYA'da yaralı halde yoldan geçen trafik polislerinden yardım isteyen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriye uyruklu Esme El Hüseyin'in (20), pompalı tüfekle kendini vurduğu öne sürüldü.

Yaralı halde polisten yardım isteyen Suriyeli kadının ölümünde intihar iddiası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yaralı halde yoldan geçen trafik polislerinden yardım isteyen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriye uyruklu Esme El Hüseyin'in (20), pompalı tüfekle kendini vurduğu öne sürüldü. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hüyesin'in, Suriye'de yaşayan kardeşine, oturdukları evde görümcesiyle yaşamak istemediği, çocuğunu öldürüp, intihar etmeyi düşündüğü şeklinde mesajlar attığı belirlendi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi'nde meydana geldi. Göğsünden pompalı tüfekle yaralanan Esme El Hüseyin, kanlar içinde evinden çıkıp caddeden geçen trafik polisini durdurarak yardım istedi. Polislerin çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Esme El Hüseyin, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
TÜFEK TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esme El Hüseyin'in ölümünün ardından kağıt toplayarak geçimini sağlayan eşi Abdülmelik El Faki'nin (21) ifadesine başvurdu. El Faki, eşinin kendisini vurduğunu ileri sürdü.
El Faki'nin ablası Gusun El Faki (26) ise olayı görmediğini, kardeşinin tüfeği saklaması için verdiğini, kendisinin de korktuğu için ahırda toprağa gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine iki kardeş gözaltına alındı.
İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI
Abdülmelik El Faki, ifadesinde 1,5 ay önce eşinin doğum yapan eşinin psikolojik sorunlarının başladığını ileri sürerek, ''Biz, ablam, eniştem ve çocuklarıyla aynı evde kalıyoruz. Eşim doğumdan önce ve sonra ayrı bir evde yaşamamızı istemişti. Bu konu nedeniyle zaman zaman tartıştık. Dün motosikletle eve geldim. Kapıyı açıp girdiğim sırada silah sesi duydum. Eşim kendisini vurmuştu. Onunla birlikte sokağa çıktık. Yoldan geçen polisi durdurup yardım istedik'' dedi.
​El Faki ayrıca, eşinin cep telefonundan Suriye'de yaşayan kendi kardeşine, oturdukları evde Gusun El Faki ile birlikte yaşamak istemediği, kendisi ve çocuğunu silahla öldürmeyi düşündüğü yönünde mesajlar attığını söyledi.
Cep telefonundan yapılan incelemede Esme El Hüseyin'in, kardeşine mesaj attığı belirlendi. İki kardeş, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

​FOTOĞRAFLI

Yaralı halde polisten yardım isteyen Suriyeli kadının ölümünde intihar iddiasıYaralı halde polisten yardım isteyen Suriyeli kadının ölümünde intihar iddiasıYaralı halde polisten yardım isteyen Suriyeli kadının ölümünde intihar iddiasıYaralı halde polisten yardım isteyen Suriyeli kadının ölümünde intihar iddiası

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