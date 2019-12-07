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Yaralı halde saldırganın peşinden gitmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

Kağıthane’de bir şahıs kavga ettiği 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Kağıthane’de bir şahıs kavga ettiği 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırganın kaçtığı ve yaralılardan birinin peşinden gitmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki bir binanın 2’inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. isimli şahıs ile C.S, E.K. ve S.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve F.K. eline aldığı bıçakla C.S., E.K. ve S.G.’yi bıçaklayarak evden ayrıldı. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken yaralılardan biri saldırganın peşinden gitmeye çalıştı ancak aldığı bıçak darbeleri sonucu binanın dışına çıkar çıkmaz yere yığıldı. Yaralı adamı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
“Arkadaşımız yaralı adama ilk müdahaleyi yaptı”
Olayın yaşandığı esnada orada bulunan Müslüm Kamacı, “Saat 10.00 sıralarında buradan bir kişi koşarak çıktı. Peşinden bir kişi daha çıktı ve yere düştü, bıçaklanmıştı. Daha sonra bizim arkadaşımız müdahalede bulundu, yaralıya gerekenleri yaptı. Ardından polis ekipleri geldi, sağlık ekipleri de yaralıları götürdü” dedi.
“Bir yaralı sürüklenerek aşağıya kadar geldi”
Mahalle sakinlerinden İsa Kaynar isimli vatandaş ise “Yukarıda 3 kişiyi bıçaklamışlar, 3 yaralı var şu anda. Yaralıları gördüm. Yaralılardan biri sürüklenerek aşağıya kadar indi. Sonra onu sedyeyle kaldırdılar” dedi.
3 kişiyi bıçaklayıp böyle kaçtı
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah kapüşonlu bir şahısın cadde üzerinde koştuğu, bir süre sonra yaralılardan birinin peşinden gitmek için binadan dışarı çıktığı ve yere yığıldığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise, yaralıyı fark eden vatandaşların kendisine müdahale ettiği anlar yer alıyor.
Yaralı halde hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polisin, 3 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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