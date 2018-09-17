Yaralı haldeki köpeğin 112'ye sığınması

Amasya'da 112 acil servis ekiplerinin bulunduğu binaya sığınan ve görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan yaralı köpeğin sahibi Serdar Keskindir, "Şila" isimli köpeğinin iş yerinden çalındığını belirterek, "Sosyal medyada bulana ödül vereceğimi duyurdum. Bunun üzerine köpeği sokağa salmışlar. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp sol ayağından yara alınca 112'ye sığınıyor." dedi.
Keskindir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Amasya Mesleki Eğitim Merkezi binasındaki 112 acil servis istasyonu bahçesine yaralı halde gelen ve sağlık çalışanlarının müdahale ettiği köpeği Şila'nın güvenlik kamerası görüntülerinin geçen cuma günü medyada yer aldığını hatırlattı.
Olayın öncesini anlatan Serdar Keskindir, oto kurtarıcılığı ve otopark işletmeciliği yaptığını, 9 aylık köpeği Şila'nın iş yerinden çalındığını belirtti.
Köpeğini bulmak için çalışma başlattığını, sosyal medyada köpeğinin çalındığını, bulana 2 bin lira ödül vereceğini duyurduğunu söyleyen Keskindir, şöyle devam etti:
"Bunun üzerine köpeği sokağa salmışlar. Köpek daha 9 aylık, kendini korumayı, kavga etmeyi tam bilmiyor. Sokakta kalınca sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp sol ayağından yara alınca 112'ye sığınıyor. Ondan sonra bana haber verdiler, gittim köpeğimi geri aldım. Köpeği Samsun'dan almıştım. Annesi, babası da eğitimliydi köpeğin. Ben de burada 9 aydır kendim eğitiyorum. Akşamları gezdiriyorum, bulunduğumuz yeri tanısın diye. Normalde 112'yi filan görüyordu devamlı."
Serdar Keskindir, oto kurtarıcılığı yaptığı için kazalara köpeğiyle gittiğini, köpeğinin jandarma, polis ve 112 araçlarını tanıdığını da sözlerine ekledi.
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