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Yaralı hastaneye kaldırıldı, araçta çalan telefonuna olay yerindeki kişi cevap verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı, araçta çalan telefonuna olay yerindeki kişi cevap verdi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin araçta düşürdüğü cep telefonunu arayan babasına kaza haberini, çevredeki bir kişi verdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeni Mahalle D-400 karayolundaki kontrollü kavşakta meydana geldi. Mersin'den Gazipaşa yönüne giden Fadıl Kara'nın kullandığı 33 ZP 051 plakalı kamyonet, kavşakta durdu. Arkadan gelen Fatih Yüksel'in kullandığı 07 NBB 42 plakalı, Hüseyin Canan'ın kullandığı 09 HN 876 plakalı ve İbrahim Karatağ'ın kullandığı 33 L 1779 plakalı otomobiller, kamyonete ve birbirine çarptı.
Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan Fatih Yüksel ve yanında yolcu olarak bulunan Naciye Yüksel ile diğer otomobildeki Hüseyin Canan itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
YARALININ CEP TELEFONU ÇALDI
Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından Fatih Yüksel'in aracının içine düşürdüğü cep telefonu çaldı. O sırada olay yerinde bulunan bir kişi sesi duyarak telefonu araçtan aldı. Yüksel'in babasının aradığını gören kişi, telefonu açarak babaya hastaneye gitmesini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Yaralı hastaneye kaldırıldı, araçta çalan telefonuna olay yerindeki kişi cevap verdiYaralı hastaneye kaldırıldı, araçta çalan telefonuna olay yerindeki kişi cevap verdiYaralı hastaneye kaldırıldı, araçta çalan telefonuna olay yerindeki kişi cevap verdiYaralı hastaneye kaldırıldı, araçta çalan telefonuna olay yerindeki kişi cevap verdi

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