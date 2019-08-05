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Yaralı hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

ISPARTA'da yaralı halde bulunan ebabil, ibibik, kukumav, sincap ve yabani tavşan, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Yaralı hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da yaralı halde bulunan ebabil, ibibik, kukumav, sincap ve yabani tavşan, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Doğada yaralı halde bulunan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Veteriner hekimlerin tedavi ettiği hayvanlar, tamamen iyileştikten sonra doğaya salınıyor. Temmuz ayında bulunan ebabil, ibibik, kukumav, sincap ve yabani tavşan, bir haftalık tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğaya bırakıldı.

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