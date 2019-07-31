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Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:57 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.Elazığ-Malatya karayolunda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Hint Gölet Balıkçıl kuşu, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi ekiplerine teslim edildi.

Elazığ’da yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Elazığ-Malatya karayolunda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Hint Gölet Balıkçıl kuşu, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi ekiplerine teslim edildi. Hastaneye getirilen nesli tükenmekte olan kuş, hastanede tedavi atına alındı. Kanadında ve ayaklarında yaralar olan kuşun tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.
Kuş hakkında bilgi veren Hastanenin Veteriner Hekimi Kübra Yazgan, “Malatya yolunda bulunan Hint Gölet Balıkçıl kuşu, vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde bulundu. Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım evi ekipleri tarafından hastanemize getirildi. Kanadında ve ayaklarında yara var. Tedavisine krem ile başladık. Tedavisi bittiği zaman doğa koruma milli parklar müdürlüğüne teslim edilecek. Bu kuş nesli tükenmek olan bir hayvan. Elazığ’da çok görülmez” dedi.

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı
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