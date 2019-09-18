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YARALI İTFAİYE ERİNİN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:49 | Son Güncelleme

Tuzla'da bir kimyasal malzeme üretimi yapılan fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında tanker patlaması sonucu ağır yaralanan itfaiye eri Nebi Polat'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İlkay DİKİCİ/İstanbul,(DHA)
Tuzla'da bir kimyasal malzeme üretimi yapılan fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında tanker patlaması sonucu ağır yaralanan itfaiye eri Nebi Polat'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Erdal İbanoğlu, yaralanan itfaiye eri Nebi Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini ifade ederek "Yaklaşık yarım saat önce hastanemize gelen yaralımızın muhtelif kırıkları var. Kalça kemiğinde, kuyruk sokumu kemiğinde, ayak kemiğinde bir kırık var. Bunlara acil müdahale etmek gerekiyor. Şu anda ön müdahalesi yapıldı ortopedi tarafından. Patlamaya bağlı olarak akciğerlerinde bir sıkıntı var. Bunun tedavisi de şu anda mekanik ventilasyon ile sağlanıyor. Beyin cerrahlarımız tarafından da değerlendirildi. Hastamızın beyin bölümünde ufak bir kanama söz konusu ama şu anda müdahaleye gerek olan bir şey yok. Hastamızın hayati tehlikesi devam ediyor. Önümüzdeki saatler bizim için önemli. 24-48 saat içinde daha sağlıklı bilgiler verebiliriz. Kırığına ilk müdahale yapıldı. Yarın sabah ameliyatı planlanıyor bunun dışında yoğun bakımımızda gözetim altında" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü
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-Erdal İbanoğlu'nun açıklaması
-Hastneden genel ve detay görüntüler

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