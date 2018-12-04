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Yaralı kadına ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 15:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla yaralanan kadına ilk müdahaleyi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı.

Yaralı kadına ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla yaralanan kadına ilk müdahaleyi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı.
Kaza, öğle saatlerinde Orhanlar Mahallesi Bozahane mevkiinde meydana geldi. Hamdi Y.C. yönetimindeki 67 TC 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aynur Ulaşdemir'e (48) çarptı. Kazada, Ulaşdemir yaralandı. Aynur Ulaşdemir'e ilk müdahaleyi, makam aracıyla yoldan geçerken kazayı gören Ereğli Belediye Başkanı ve aynı zamanda doktor olan Hüseyin Uysal, yaptı. Uysal, gelen sağlık ekiplerine yaralının durumunu anlattı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ulaşdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü Hamdi Y.C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürdü.

FOTOĞRAFLI

Yaralı kadına ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptıYaralı kadına ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptıYaralı kadına ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

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