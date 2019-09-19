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Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 18:52 | Son Güncelleme

Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı akbaba tedavi altına alındı.

Uluslararası koruma altına alınan hayvanlar listesinde yer alan kara akbaba, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin arazi taraması esnasında yaralı halde bulundu.

Merkeze getirilerek yemek verilen hayvana ilk müdahaleyi yapan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri akbabanın ayağının kırık olduğunu belirledi.

Yaralı akbaba daha sonra tedavi edilmesi için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Akbabanın tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

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Darende Malatya

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