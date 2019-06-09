Yaralı karaca koruma altına alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.

Çubukbeli köyünde tarlasına koyunlarını otlatmaya giden Mine Öztürk, koyun sürüsü arasında yaralı yavru karaca olduğunu fark etti.

Öztürk'ün, durumu bildirdiği Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlileri karacayı alarak veteriner kliniğine götürdü.

Tellere takılarak boynundan ve kulağından yaralandığı belirlenen karaca, tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısından kaçmak isterken tellere takılarak yaralandığını düşündükleri karacanın boyun ve kulağında kesikler olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kandıralı, yaklaşık 45 günlük olduğu belirlenen karacanın tedavi edildiğini ve Zonguldak Gökçebey ilçesindeki Çanakçılar Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındığını kaydetti.

