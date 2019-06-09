HABER

Yaralı karaca tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

Bartın’da keçilerini otlatırken sürüye karışan yaralı karacayı fark eden vatandaş, yaralı hayvanı Doğa Korum ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı karaca tedavi altına alındı

Bartın’da keçilerini otlatırken sürüye karışan yaralı karacayı fark eden vatandaş, yaralı hayvanı Doğa Korum ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim etti. Tedavi altına alınan karaca tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Drahna Çubukeli köyünde yaşayan Mine Öztürk, keçilerini otlatırken sürüye karışan yaralı bir karaca olduğunu fark etti. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne durumu haber veren Öztürk, yaralı karacayı yetkililere teslim etti. Karacayı teslim alan ekipler, veteriner hekime götürdü. Burada tedavi altına alınan karacanın tedavisinin ardından iyileştiği taktirde yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Yaralı karaca tedavi altına alındı

Yaralı karaca tedavi altına alındı

Yaralı karaca tedavi altına alındı

Yaralı karaca tedavi altına alındı

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
4 kişinin öldüğü makas kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi4 kişinin öldüğü makas kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi
Yassıkaya'da göndere Türk bayrağının yenisi çekildiYassıkaya'da göndere Türk bayrağının yenisi çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

4 girişi, 13 odası var!

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Kızılay'ın giydirdiği bebek bombardımanda yaşamını yitirdi

Son dakika! Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.