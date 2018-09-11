Yaralı karaca tedavi edildi

Bartın’ın Kumluca beldesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca tedavi edildi.
Alınan bilgiye göre, Sarıkaya köyündeki ormanlık alanda karacanın yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.
Müdürlük görevlilerince veteriner kliniğine kaldırılan karacanın, karnına ağaç dalı saplandığı belirlendi.
Yarası tedavi edilen karacanın, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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