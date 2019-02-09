Yaralı karacaya vatandaş şefkati

Bartın’da köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar yağışlı havada yaralı hayvanı şemsiyeyle korudu.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde meydana gelen olayda, yiyecek bulmak için köye yaklaşan karacaya köpekler saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan hayvanın imdadına köy sakinleri yetişti. Hayvanı köpeklerin elinden alan vatandaşlar, yaralı hayvanı da yağmurdan şemsiye ile korudu. Durumun haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri karacayı veteriner hekime götürdü. Boynuzlarından ve karnından yaralandığı belirlenen karaca tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.



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