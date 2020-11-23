Yaralı kardeşler kurtarılamadı

Şanlıurfa’da yolcu otobüsünün çarptığı otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kardeş, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 35’inci kilometresinde yaşandı. İlyas K.’nin kullandığı 61 S 1174 plakalı yolcu otobüsü, emniyet şeridinde park halinde olan 34 TA 1633 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücü koltuğunda oturan Eyüp Fenerli, eşi Şemse Fenerli ile çocukları Miraç Fenerli ve Yusuf Eymen Fenerli yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki kardeş kurtarılamadı

Burada tedavi altına alınan Miraç Fenerli ve Yusuf Eymen Fenerli kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

