Yaralı kargaya evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza 

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul,(DHA) - İSTANBUL'da Sebahat Arkan, evinin bahçesinde birini yaralı halde bulduğu iki yavru kargayı evine alarak beslemeye çalıştı. Apartman yöneticilerinin yaşlı kadınını şikayet etmesi üzerine bin 294 lira para cezası kesildi.

İstanbul Fulya'daki evinde kızı ile birlikte yaşayan 79 yaşındaki Sebahat Arkan, evlerinin bahçesinde birini yaralı olarak bulduğu iki yavru kargayı evine aldı. Yaralı kargayı iyileştirmeye çalışan Arkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililere de durumu haber verdi. Yetkililerin evi bulamaması nedeniyle 4 ay boyunca kargalara evinde bakan yaşlı kadını, apartman yöneticileri şikayet etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen yetkililer ise kargaları teslim alarak Arkan'a, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan toplam bin 294 lira idari para cezası kesti. Yavru kargaların anneleri ise hala yaşlı kadının camından ayrılmıyor. Arkan, yavruların annelerinden uzağa götürülmesine tepkili.

4 AY YARALI KARGAYI EVİNDE BAKTI

Sabahat Arkan, "Bahçede oturuyordum. Oradan bir karga geldi düştü. Hemen koştum aldım. Baktım hayvan petrol kokuyor, yağ içinde. Aldım getirdim, baktım evde. Orman Bakanlığı'na müracaat ettim fakat bulamadılar adresi, kaldı. Bir müddet sonra yönetici toplantı yaparak hayvanları istemedi. Vallahi çok zor baktım. 4 ay kadar baktım. Hatta ben gelin alın diye yetkili kişileri çağırdım. Sonra doktorlara, arkadaşlara telefon açarak sordum. Nasıl yapılır tedavisi diye. Öyle baktım. Yönetici şikayet etmiş. Evde karga bakılıyormuş, burası hayvanat bahçesi değilmiş" ifadelerini kullandı.