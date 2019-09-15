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Yaralı kedi için polis ve itfaiye seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:53 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine yaralı kedi için itfaiye ve polis seferber oldu.Mevlana Mahallesi Hitit Sokak’ta İsmail Köylü, yaralı bir kedinin kapalı bir depoda mahsur kaldığını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Samsun’un Bafra ilçesinde duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine yaralı kedi için itfaiye ve polis seferber oldu.

Mevlana Mahallesi Hitit Sokak’ta İsmail Köylü, yaralı bir kedinin kapalı bir depoda mahsur kaldığını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri depoda mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Deponun kilidini demir kesme aracı ile kıran itfaiye ekipleri kediyi aramaya başladı. Atık malzemelerin arasına giren kediyi çıkartmak için çalışma başlatan ekipler uzun uğraşlar sonunda hayvanı bularak kurtardı. Yaralı kediyi karton bir kutuya koyan duyarlı vatandaş İsmail Köylü, “Veteriner hekimle görüştük, barınağa götürüp ayağı alçıya alınacak” dedi.

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