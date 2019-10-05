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Yaralı kedi ve üzerlerinden araç geçen iki yavru köpek, tedavi için İstanbul’a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçeside trafik kazasında yaralanan bir kedi ve iki yavru köpek, İstanbul’dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul’a götürüldü.Yaralı olarak bulunan ve acil tedavisi gereken, üzerinden araç geçmiş iki yavru köpek ve ayakları kırık olan bir kedi, Emet Belediye Ekipleri tarafından ’SOHAYKO’ görevlisine sabah erken saatlerde teslim edildi.Tedavi için yola çıkmadan önce karınları doyurulan bir kedi ve iki yavru köpeğin bir arada yemek ihtiyaçlarını gidermesi oldukça güzel görüntüler oluşturdu.İstanbul’dan gece yarısı yola çıkan ve sabaha karşı Kütahya’nın Emet ilçesine üç yaralı hayvanı almak için gelen ’SOHAYKO’ derneği görevlisi Emrah Şensoy, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya’nın Emet ilçesindeyiz.

Yaralı kedi ve üzerlerinden araç geçen iki yavru köpek, tedavi için İstanbul’a gönderildi

Kütahya’nın Emet ilçeside trafik kazasında yaralanan bir kedi ve iki yavru köpek, İstanbul’dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul’a götürüldü.
Yaralı olarak bulunan ve acil tedavisi gereken, üzerinden araç geçmiş iki yavru köpek ve ayakları kırık olan bir kedi, Emet Belediye Ekipleri tarafından ’SOHAYKO’ görevlisine sabah erken saatlerde teslim edildi.
Tedavi için yola çıkmadan önce karınları doyurulan bir kedi ve iki yavru köpeğin bir arada yemek ihtiyaçlarını gidermesi oldukça güzel görüntüler oluşturdu.
İstanbul’dan gece yarısı yola çıkan ve sabaha karşı Kütahya’nın Emet ilçesine üç yaralı hayvanı almak için gelen ’SOHAYKO’ derneği görevlisi Emrah Şensoy, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya’nın Emet ilçesindeyiz. 3 tane yaralı hayvanımız var burada. İki tanesi köpek bir tanesi kedi. İki köpeğin üzerinden araba geçmiş. Kedinin arka bacakları zor tutuyor. Hayvanları buradan alıp İstanbul’a kliniğe götüreceğim. Bakım ve tedavileri yapılacak ve tekrardan eski sağlığına kavuşacaklar. Yavrularda iyileşme süreci daha erken olacak. Bu konuda bize yardımcı olan Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Gizem Taşdemir ve Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu’na teşekkür ederiz. ’SOHAYKO’ derneği olarak hayvanlarımız için biz de gerekeni yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

Yaralı kedi ve üzerlerinden araç geçen iki yavru köpek, tedavi için İstanbul’a gönderildi

Yaralı kedi ve üzerlerinden araç geçen iki yavru köpek, tedavi için İstanbul’a gönderildi

Yaralı kedi ve üzerlerinden araç geçen iki yavru köpek, tedavi için İstanbul’a gönderildi

Yaralı kedi ve üzerlerinden araç geçen iki yavru köpek, tedavi için İstanbul’a gönderildi

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