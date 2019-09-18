Yaralı kedi yavrusu yürüteçle hayata tutundu

Kedilere sahip çıkan öğretmen Tahsin Tor, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki sokak hayvanlarına her zaman yardım ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

Kedilerin bakımları ve sahiplendirilmelerinin yanı sıra sakat kedi yavrusunun iyileşme sürecini de üstlenen öğretmenler, öğrencilerle beraber yaptıkları yürüteçle hayvanı yürümeye alıştırdı.

"Sakat kedi, bakımı zor olduğu için kimse tarafından alınmadı. Biz de öğretmenler ve öğrenciler olarak bir proje yaparak ortaya yürüteç çıkardık. Kedimizi bir dönem yürüteçle yürüttük. Tedaviler sonunda kedimiz artık tek başına yürüyebiliyor, ağaca tırmanabiliyor, her şeyini kendi karşılayabiliyor."

Yürüteci öğrencilerle tasarlayan öğretmenlerden Levent Sert de yavru hayvanı tekrar yürürken görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

