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Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 12:54 | Son Güncelleme

Antalya’da penceresini açık bıraktığı klasik arabasında cüzdanını unutan genç kadının 915 lirası çalındı.

Antalya’da penceresini açık bıraktığı klasik arabasında cüzdanını unutan genç kadının 915 lirası çalındı. Genç kadının tek tesellisi ise içi boşaltılıp bahçeye atılan cüzdanındaki antika para oldu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı Ahmet Kunduracı’nın yaralı kedisini tedaviye götürmek için 07 ZR 066 plakalı klasik otomobiliyle gelen Bilge Doğan (20), aracını park ettikten sonra bahçede dolaşan kediyi arkadaşıyla birlikte aramaya başladı. Bu sırada arabanın camını açık bırakan Doğan’ın, yolcu koltuğunda unuttuğu ve içerisinde 915 TL bulunan cüzdan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Arabasına döndüğünde cüzdanını koltukta bulamayan Doğan, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis çevrede yaptığı araştırmada cüzdanı bahçede buldu. İçerisindeki tüm parası alınan Doğan’ın tek tesellisi ise cüzdanından çıkan antika para oldu.

"Tek tesellimiz antika para oldu"
Cüzdanı 10-15 yaşları arasında değişen çocukların aldığını ileri süren Ahmet Kunduracı, “Cüzdanı alan çocuklar parayı içerisinden aldıktan sonra cüzdanı atmışlar. Bizi polis memurları aradı, cüzdan bulduklarını söylediler. 900 lira üzerinde bir para vardı. Antika parayı tahminen fark etmemişler. Bizim için manevi değeri vardı. Tek tesellimiz o oldu” diye konuştu.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu

Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu
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