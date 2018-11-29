Yaralı kediyi eve götürürken polis aracının çarptığı Ömer Faruk, toprağa verildi

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, otomobilin çarptığı yaralı yavru kediyi evine götürürken, 'dur' ihtarına uymayan aracı takip eden polis aracının çarpması sonucu yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 22 gün sonra yaşamını yitiren Ömer Faruk Akyıldırım (9), son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, 6 Kasım Salı günü Gerede ilçesi Dayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri de şüpheli aracın peşine düştü. Ara sokaklarda devam eden kovalamaca sırasında, polis memuru N.Ç. yönetimindeki otomobil, yoldan buldukları yaralı kediyi eve götüren Sevgi Akyıldırım ile oğlu, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk'a çarptı. Kazada anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.'nin çağırdığı ambulansla yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne Sevgi Akyıldırım sağlığına kavuştu. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ömer Faruk Akyıldırım'ın ise 13 Kasım Salı günü beyin ölümü gerçekleşti. Hastanede 22 gündür yoğun bakımda bulunan Ömer Faruk, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Ömer Faruk Akyıldırım'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından hastanenin morgundan alınarak ilçeye bağlı Yakakaya köyüne götürüldü. Yakakaya Köyü Camii'nde Ömer Faruk için cenaze namazı kılındı. Cenazede, Ömer Faruk'un babası Hüseyin Akyıldırım, güçlükle ayakta durabildi. Gözyaşı döken Akyıldırım'ı yakınları teselli etti. İMAM, 'NASIL BİLİRDİNİZ?' DİYE SORMADI Cenaze namazını kıldıran İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu cemaate, "Ben sizlere evladımızı 'Nasıl bilirdiniz?' diye sormak istemem. Evladımız daha genç. Evladımız küçük olduğu için normalde hak hukuk konusu söz konusu olmaz" dedi. Ömer Faruk Akyıldırım’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. POLİS SERBEST, KAÇAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONDU Anne ve oğluna çarpan polis aracının sürücüsü polis memuru N.Ç.'nin, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve yıllık izne çıktığı belirtildi. Polisin kovaladığı aracın sürücüsü ise güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi. Sürücü hakkında, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesilerek, ehliyetine el kondu. Ayrıca uyarıcı madde kullanması nedeniyle sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

