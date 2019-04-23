HABER

Yaralı kediyi kurtarma telaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

ERZİNCAN merkezde otomobilin çarptığı yaralı kedi, park halindeki başka otomobilin motor bölümüne girdi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN merkezde otomobilin çarptığı yaralı kedi, park halindeki başka otomobilin motor bölümüne girdi. Çevredekiler kediyi çıkaramayınca ihbarla gelen itfaiye ekibi seferber oldu. Kedi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Nerim Tonbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan sokak kedisi, otomobil çarpınca korkarak, park halindeki başka otomobilin motor bölümüne girdi. Yaralanan kediyi çıkarmak isteyen çevredekiler, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Erzincan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi, ihbarla olay yerine gelerek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı kedi, itfaiye görevlilerince tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Kediyi çıkarmayı başaramadıkları için itfaiyeye bilgi verdiklerini anlatan Korkmaz Turan, "Karşı taraftan gelen bir aracın vurması sonucunda burada duran park halindeki arabanın içine girdi. Karşıdan görür görmez müdahale ettik. Uğraş sonunda çıkaramayınca itfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi. Uğraş sonucunda çıkardık. Kediyi hayvan barınağına götürdüler. Orada tedavisine bakacaklar" dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ekrem İmamoğlu koltuğunu ortaokul öğrencisine devrettiEkrem İmamoğlu koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti
Sabri Uzun gözaltına alındı!Sabri Uzun gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Hangi kokular işyerinde verimliliği artırır?

Stres altında hissediyorsanız bir de bunu deneyin

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Muğla'da üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.