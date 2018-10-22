HABER

YARALI KERKENEZİ EVİNDE BESLEYİP SAĞLIĞINA KAVUŞTURDU

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta hayvansever Necdet Kutoğlu, yaralı olarak bulunan kerkenez kuşunu 10 gün evinde baktıktan sonra doğaya bıraktı.

Haber-Kamera Aytaç ÖZTÜRKZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta hayvansever Necdet Kutoğlu, yaralı olarak bulunan kerkenez kuşunu 10 gün evinde baktıktan sonra doğaya bıraktı. Hayvansever Necdet Kutoğlu, mahallede yaralı olarak bulunan ve uçamayan kerkenez kuşuna evinde bakmaya başladı. Kutoğlu, 10 gün boyunca kuşu evinde etle besleyerek sağlığına kavuşturdu. Mahallesinde hayvan sevgisiyle bilinen Kutoğlu, Kuşu komşular getirdi. Mezarlık yanında bulunmuş. Kediler etrafını çevirmiş. Mahallenin çocukları kurtarmışlar. Kuşu bana getirdiler. Uçamadığını anladık. Yarasının ne olduğunu tam olarak bilemedik. Evde besledim. Kendini topladı. Bugün de ait olduğu yere, doğaya bıraktım dedi. Kutoğlu, kerkenezi evinin önünden doğaya bıraktı. Kerkenez, uçarak gözden kayboldu.

PARTNERSosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...Sosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...
Viski hırsızlığı şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandıViski hırsızlığı şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı
Fuhuş şüphelisi 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildiFuhuş şüphelisi 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.