YARALI KERKENEZİ EVİNDE BESLEYİP SAĞLIĞINA KAVUŞTURDU

Haber-Kamera Aytaç ÖZTÜRKZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta hayvansever Necdet Kutoğlu, yaralı olarak bulunan kerkenez kuşunu 10 gün evinde baktıktan sonra doğaya bıraktı. Hayvansever Necdet Kutoğlu, mahallede yaralı olarak bulunan ve uçamayan kerkenez kuşuna evinde bakmaya başladı. Kutoğlu, 10 gün boyunca kuşu evinde etle besleyerek sağlığına kavuşturdu. Mahallesinde hayvan sevgisiyle bilinen Kutoğlu, Kuşu komşular getirdi. Mezarlık yanında bulunmuş. Kediler etrafını çevirmiş. Mahallenin çocukları kurtarmışlar. Kuşu bana getirdiler. Uçamadığını anladık. Yarasının ne olduğunu tam olarak bilemedik. Evde besledim. Kendini topladı. Bugün de ait olduğu yere, doğaya bıraktım dedi. Kutoğlu, kerkenezi evinin önünden doğaya bıraktı. Kerkenez, uçarak gözden kayboldu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt
İstanbul'da veznedarların kabusu olan çete çökertildi! Binlerce liralık vurgun...
İşkenceye dayanamadı! Çırılçıplak soyup...
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak
İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı
Yeni göç dalgası! 7 bin göçmen sınıra ulaştı
Eşinden habersiz kredi çeken yandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum