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Yaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR- Eskişehir kırsalında, ön sağ ayağından yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde(AKÜREM) tedaviye alındı.

Yaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR- Eskişehir kırsalında, ön sağ ayağından yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde(AKÜREM) tedaviye alındı.
20 Temmuz günü vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu, AKÜREM'e getirildi. Ön sağ ayağında çıkık olduğu tespit edilen yavrunun ayağı bandajla sarıldı.Tedavisi ve beslenmesi devam eden yavru geyiğin, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
'TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK'
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, daha önce de kızıl geyik tedavi ettiklerini anlatarak, "Kızıl geyik yavrumuz Afyonkarahisar- Eskişehir kırsalında bulundu. Ön sağ ayağında çıkık söz konusu. Tedavisi yapılıp, bandaja alındı. Bir süre bizimle beraber tedavi süreci ve bakımı, beslenmesi devam edecek" dedi.
'DAHA FAZLA VAKAYLA KARŞILAŞMAKTAN ENDİŞELENİYORUZ'
3 yıldır yaban hayatıyla ilgilendiklerini belirten Kandır, "Her yıl genelde 2 geyik yavrusu 1 dişi, 1 erkek olmak üzere büyütüp, doğaya salıyorduk. Fakat bu yıl gelen yavrularda problemler fazla. Sadece 1 yavru annesinden ayrıldığı için geldi merkezimize. Diğerleri ise genelde köpek saldırısı ya da insandan kaçarken travma ya da başka travmatik sebeplerle merkezimize getirildi. Bu da gösteriyor ki aslında bu sene yaban hayatıyla insan çatışması daha yoğun olarak seyrediyor. Bunun sebebi insanla yaban hayatlarının çok yakınlaşması. Yaban hayvanlarının habitatlarının daralması ve insan baskısının yoğun olmasıdır. Böyle giderse seneye daha fazla vakayla karşılaşmaktan endişeleniyoruz. Bir an önce özellikle yaban hayvanlarının sınırlarının net olarak belirlenerek, insan baskısının o bölgelerden uzaklaştırılması ve hayvanlara daha geniş, daha ferah yaşam alanların bırakılması, nesillerin devamlılığı için önem arz edecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındıYaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındıYaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındıYaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı

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