Yaralı kızıl şahin korumaya alındı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından korumaya alındı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı halde kızıl şahin buldu. Ekiplerin su verip, etle besledikleri şahin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sol kanadı kırık olduğu için uçamadığı belirlenen kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Burada görevli olan Bekir Kaygusu, şahinin tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacağını belirtti.

Şahini bulan zabıta memuru Uğur Aktürk, “Çevredekiler, kanadını tele çarptığını söyledi. Su verip besledik, Hayvan Hastanesi'ne götürdük. Şu anda daha iyi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



