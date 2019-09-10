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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda bitkin ve kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Yaylagünü köyünde yaşayan Zafer Eroğlu, köyden ilçe merkezine geldiği sırada ormanlık alanda hareket etmekte güçlük çeken ve kanadı kırık bir kızıl şahin buldu.

Kızıl şahine su veren Eroğlu, daha sonra kuşu ilçedeki veteriner kliniğe getirdi.

Veteriner Hekim Gizem Şanlı tarafından ilk tedavisi yapılan kuşun, kanadında yara ve kırık olduğu belirlendi.

Yaralı şahinin, teslim edileceği Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp tedavisi sonrası doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kızıl şahin Ovacık Tunceli

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