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Yaralı kızını bir an olsun bırakmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

AKSARAY’da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düşen otomobilde 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düşen otomobilde 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kendisi de yaralanan Ebru Keskin (22), kızı Eylül’ü (2) bir an olsun kucağından bırakmadı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gültepe köyü yakınlarında meydana geldi. Selma Koca (37)yönetimindeki 68 AAN 132 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü Selma Koca ile Ebru Keskin, Aziz Bayram Yalçın (19), Ahmet Mustafa Yalçın (12), Mehmet Can Yalçın (13) ve Eylül Keskin yaralandı. Kaza yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada kendisi de yaralanan Ebru Keskin, yaralanan minik kızı Eylül'ü bir an olsun kucağından bırakmadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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