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Yaralı köpeğe gölge oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:32 | Son Güncelleme

ÇORUM'da okuldan dönen kız öğrenciler, yolda gördükleri yaralı köpeği bir an olsun yanlız bırakmadı. Öğrencilerin güneşli havada gölge olmaya çalıştıkları köpek, tedavisi için belediye ekiplerince alındı.

Yaralı köpeğe gölge oldular

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da okuldan dönen kız öğrenciler, yolda gördükleri yaralı köpeği bir an olsun yanlız bırakmadı. Öğrencilerin güneşli havada gölge olmaya çalıştıkları köpek, tedavisi için belediye ekiplerince alındı.
Gazi Caddesi üzerinde okuldan dönen iki kız öğrenci, yolda hareketsiz halde yatan köpeği fark etti, belediyeyi arayarak yardım istedi. Öğrenciler, ekipler gelene kadar başından ayrılmadığı ve güneşten korunması için yanında durup gölge olmaya çalıştıkları köpekle su ve yiyeceklerini de paylaştı. Bölgeye gelen belediye görevlileri köpeği alarak Çorum Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ne götürdü. Ayağına diken battığı tespit edilen köpek vetenerice tedavi edildi.

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Yaralı köpeğe gölge oldularYaralı köpeğe gölge oldularYaralı köpeğe gölge oldular

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