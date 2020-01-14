HABER
  4. Yaralı köpeğe jandarma sahip çıktı

Yaralı köpeğe jandarma sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde aracın çarpmasıyla yaralanan sahipsiz köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı.Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi’ndeki Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye attıkları esnada bir park içerisinde hareketsiz yatan bir köpek gördü.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde aracın çarpmasıyla yaralanan sahipsiz köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı.
Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi’ndeki Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye attıkları esnada bir park içerisinde hareketsiz yatan bir köpek gördü. Köpeğin yanına giden ekipler, yaptıkları araştırmada köpeğin on gün önce bir aracın çarpması sonucu yaralandığı bilgisine ulaştı. İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi yetkililerine haber veren jandarma, yaralı köpeğe sahip çıktı. Yaralı köpek yetkililer tarafından parktan alınarak Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneğine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, yaralı köpeğe yardımcı olmanın mutluluğu ile karakola geri döndü.
Köpeğin tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından sahiplenileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz'un iddianamesinde FETÖ bağlantılarına yer verildiUrla Belediyesi eski Başkanı Oğuz'un iddianamesinde FETÖ bağlantılarına yer verildi
İnşaattan düşen işçi öldüİnşaattan düşen işçi öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven kişi tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! Tutuklandı

Aksaray’da sahte içki operasyonu!

Aksaray’da sahte içki operasyonu!

İş adamının cesedi ormanda gömülü olarak bulunmuştu! '15 milyon dolar' detayı

İş adamının cesedi ormanda gömülü olarak bulunmuştu! '15 milyon dolar' detayı

Bağcılar'da çocuk gebelikleri bildirmeyen 18 hekim beraat etti

Hamile çocukları bildirmeyen doktorlar hakkında karar

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

Cezaevindeki oğlu yanarak ölmüştü! Yetkililere seslendi

Cezaevindeki oğlu yanarak ölmüştü! Yetkililere seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.