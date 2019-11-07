HABER

Yaralı köpeğe vicdanlı sürücü sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde karayolundan geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve acı çeken köpeğe yoldan geçen başka bir sürücü yardım eli uzattı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi, Kumyığını mevkisi D-817 karayolundan geçmeye çalışan bir köpek, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Yaralı köpeğe vicdanlı sürücü sahip çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde karayolundan geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve acı çeken köpeğe yoldan geçen başka bir sürücü yardım eli uzattı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi, Kumyığını mevkisi D-817 karayolundan geçmeye çalışan bir köpek, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. İç organı görülen acı içindeki köpek saatlerce kurtarılmayı bekledi. Yoldan geçen bir başka sürücünün dikkati yaralı köpeğe yardım elinin uzanmasına neden oldu.
Kullandığı otomobili ile Toprakkale yönüne gitmekte olan Atakan Kuşçu, yerde yatan yaralı köpeği fark ederek yanına gittiğini gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Kuşçu, "Baktım hayvan yaralı halde yatıyordu. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilçe ve Büyükşehir Belediyesini aradım durumu anlattım. Onlarda hemen bir kurtarma ekibi sevk edeceklerini söylediler. Yaralı hayvanın başında onların gelmelerini bekliyoruz. Eğer nasip olur da bu hayvan sağlığına kavuşursa, gerçekten sahiplenmeyi düşünüyorum. Ekiplerin gelmesini beklerken de kendisine söz verdim" dedi.
Yaralı köpek ihbarının ardından belediye ekipleri yaralı köpek için harekete geçti. Olay yerine gelen ekipte bulunan veteriner yaralı köpeğe ilk müdahalesini yaparken zabıta ekipleri de yol kenarında yol güvenliğini sağladı.
İlk sağlık müdahalesi olay yerinde veteriner hekim tarafından yapılan yaralı köpek daha sonra zabıta ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tedavi edileceği barınağa götürülmek üzere belediyeye ait araca konularak sevk edildi.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Tokat’ta narkotik operasyonu: 5 torbacı tutuklandıTokat’ta narkotik operasyonu: 5 torbacı tutuklandı
‘Kardeşlik Seferberliği’ Sakarya’da yayılmaya başladı‘Kardeşlik Seferberliği’ Sakarya’da yayılmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakize Akbaba beraat etti! (Pakize Akbaba kimdir, ne demişti?)

Pakize Akbaba beraat etti!

Son dakika... İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar! Üst katlardan atladı

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Hasankeyf’ile ilgili yeni haber! Su Seviyesi her geçen gün yükseliyor

12 bin yıllık Hasankeyf'in son günleri!

Araçta öldürdüğü eşinin cesediyle 2 saat dolaştı!

Dehşete düşüren olay! Cesediyle iki saat dolaştı

Saruhanlı Belediyesi Cengiz Topel caddesinin ismini Sefer Özlü olarak değiştirdi

Saruhanlı Belediyesi'nden tartışma yaratan değişiklik

Siyanür içerek intihar eden 4 kardeş kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.