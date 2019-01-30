Yaralı köpeğe zabıta ekibi sahip çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpeğe zabıta ekibi sahip çıktı. Zabıta memurları yol kenarındaki köpeğe başka araçların çarpmaması için zabıta aracını durdurarak köpeği korudu.

Siverek-Diyarbakır karayolu Şirinkuyu mevkinde bir otomobil sokak köpeğine çarparak kaçtı. Ayağı kırılan köpek yol kenarında kaldı. Bu sırada bölgeden geçen zabıta ekibi, köpeği fark ederek yardıma koştu. Araçlarıyla başka araçların yaralı köpeğe çarpmaması için önlemler alan zabıta memurları, olay yerine Siverek Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünden ekipler çağrıldı.

Çevreden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Video kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Yaralı köpeğin, belediyenin çevre koruma görevlilerince tedavisi için barınağa götürüldüğü öğrenildi.

