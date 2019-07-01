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Yaralı köpeği sırtında taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

RİZE'nin İyidere ilçesinde düştüğü dere yatağında ayağı kırılan köpeği sırtına alan belediye görevlisi, yaklaşık 300 metrelik rampadan yola taşıdı.

Yaralı köpeği sırtında taşıdı

Arzu ERBAŞ/İYİDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İyidere ilçesinde düştüğü dere yatağında ayağı kırılan köpeği sırtına alan belediye görevlisi, yaklaşık 300 metrelik rampadan yola taşıdı. Yaralı köpek tedaviye alındı.
İyidere ilçesinde dere yatağına düşen yaralı köpeğin acı çektiğini fark edenler, durumu Rize Belediyesi Veteriner Hekimliği ekiplerine bildirdi. İlçeye gelen ekipler, indiği dere yatağında ayağında kırık olduğunu tespit ettiği köpeği uyuşturucu iğne atarak bayılttı. Belediye görevlisi Murat Satır, baygın köpeği sırtına alarak yaklaşık 300 metrelik rampadan yola taşıdı. Yaralı köpek klinikte tedaviye alındı.

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Yaralı köpeği sırtında taşıdıYaralı köpeği sırtında taşıdı

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