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Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti

18.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti

Ankara Çubuk’ta soğuktan donmak üzere olan yaralı köpeği jandarma ekipleri kurtardı.Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Çubuk İlçesi Tahtayazı Mahallesi Kümeevleri mevkiinde yol kenarında bir sokak hayvanının iki arka ayağından yaralı halde soğuktan ve açlıktan ölmek üzere olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ankara Çubuk’ta soğuktan donmak üzere olan yaralı köpeği jandarma ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Çubuk İlçesi Tahtayazı Mahallesi Kümeevleri mevkiinde yol kenarında bir sokak hayvanının iki arka ayağından yaralı halde soğuktan ve açlıktan ölmek üzere olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine ulaşan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Jandarma timi daha sonra yaralı köpeği rehabilitasyon amacı ile Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Hayvan Barınağına teslim etti.

Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti

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