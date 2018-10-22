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Yaralı köpek için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de otomobilin çarpmasıyla yaralanan köpeğin yardımına çevredekiler koştu.

Yaralı köpek için seferber oldular

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de otomobilin çarpmasıyla yaralanan köpeğin yardımına çevredekiler koştu.
Cumhuriyet Meydanı'nda köpeğe otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü durmadan yoluna devam ederken, köpek acı içinde kıvrandı. Bir grup genç ve çevre esnafı köpek için seferber olurken, esnaf ise yaralı köpeğe yiyecek verdi. Acı çeken köpek ise önüne koyulan yemeğe dokunmadı. Köpeğin etrafını saranlar, çaresiz köpeğin durumu karşısındaki üzüntülerini dile getirirken bazı vatandaşlar köpeği okşayarak, sevgilerini gösterdi. Bir süre sonra olay yerindekilerden birinin haber vermesiyle üzerine otomobiliyle olay yerine gelen genç kız ve arkadaşları, köpeği kucakladı ve otomobile taşıdı.
Köpekte çarpmanın etkisiyle doku zedelenmesi olduğu ve tedavi edildikten sonra da sahiplendirileceği ifade edildi. Eğitimli olduğu fark edilen köpeğin, sahibi tarafından sokağa bırakıldığı sanılıyor.

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Yaralı köpek için seferber oldularYaralı köpek için seferber oldularYaralı köpek için seferber oldularYaralı köpek için seferber oldular

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