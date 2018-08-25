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Yaralı köpek için tırı siper etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, bir tır sürücüsü, otomobilin çarptığı köpeği korumak için aracını karayolunun orta şeridine park etti - Veterinerlerin olay yerindeki müdahalesinin ardından kliniğe götürdüğü yaralı köpek kurtarılamadı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir tır sürücüsü, karayolunda otomobilin çarptığı yaralı köpeği korumak için aracını orta şeride park etti.

D-100 Karayolu'nun Derince tünel mevkisi güney şeridinde yolun karşısına geçmek isteyen köpeğe, bir otomobil çarptı.

Otomobil sürücüsünün durmayarak yoluna devam etmesi üzerine, arkasında ilerleyen tırın sürücüsü, diğer araçların yaralı köpeği ezmesini engellemek için aracını yolun orta şeridine park etti.

Kaza yeri yakınındaki bir veteriner kliniğinden yardım isteyen sürücü, ekipler müdahalesini tamamlayana kadar başka bir kazaya sebebiyet vermemek için hızlı gelen sürücüleri ikaz etti.

Bu sırada ekipler, kalp masajı uygulayarak, iç kanamayı önleyici ilaç enjekte ettikleri köpeği battaniyeye sararak kliniğe taşıdı.

Yaralı köpek, klinikte yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köpeğe ilk müdahaleyi yapan kliniğin sağlık teknikeri Erhan Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle kalp atımına baktığı yaralı köpeğe kalp masajı uyguladığını ifade etti.

Durak, sokak köpeklerinde bölgeyi tanıma, yeri, yurdu, trafiğin akışını, insanları öğrenme yetisi olduğunu, çeşitli nedenlerden dolayı alışık olduğu bölgesinden alınan köpeklerin başka bölgelere salınmasının bu tür kazaları artırdığını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Tır Sürücüsü yaralı köpek

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