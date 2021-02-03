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Yaralı köpek tedavi için İstanbul’a götürüldü

03.02.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Emet ilçesinde yaralı olan bir köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul’a götürüldü.Yaralı olarak bulunan 2 köpek Emet Belediye ekipleri ve hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından SOHAYKO görevlisine teslim edildi.Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Bugün yine SOHAYKO Derneği yardımımıza koştu.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaralı olan bir köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul’a götürüldü.
Yaralı olarak bulunan 2 köpek Emet Belediye ekipleri ve hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından SOHAYKO görevlisine teslim edildi.
Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Bugün yine SOHAYKO Derneği yardımımıza koştu. Hisarcık ilçemizden belediye görevlileri tarafından getirilen 1 tane yaralı köpeğimiz var. Ayağından yaralı. Burada ön tedavileri yapıldı fakat ameliyat imkanı olmadığı için İstanbul’a gönderiyoruz. Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği’ne teşekkür ederim’’ dedi.
Köpeğin tedavi edildikten sonra tekrar Emet’e doğal ortamına bırakılacağını belirten SOHAYKO Derneği Görevlisi, ’’Dünyanın ve Türkiye’nin korona virüs ile uğraştığı şu günlerde dernek olarak yine Emet ilçesinden bir çağrıya cevap verdik. Ayağından yaralı bir köpeği İstanbul’a tedavisini yapmaya götürüyoruz’’ diye konuştu.

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