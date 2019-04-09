Yaralı köpekler için seferber oldular

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaralı halde bulunan 3 köpek ve bir kedi tedavileri için İstanbul’a gönderildi.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde çeşitli nedenler ile yaralanan kedi ve köpekler vatandaşın dikkatini çekerek sosyal medya üzerinden Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’nden (SOHAYKO) yardım istendi. Talebi gören SOHAYKO zaman geçmeden bölgeye bir hayvan nakil aracı sevk ederek, yaralı hayvanları Fındıklı’dan aldırarak İstanbul’a götürdü. Rize’de tedavi edilemeyen hayvanların tedavisi SOHAYKO tarafından İstanbul’da devam ediyor.

SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Fıhdıklı’daki yaralı köpek için sosyal Fındıklı canları isimli sosyal medya hesabı tarafından yardım istendi. Yapılan yardım çağrısına kayıtsız kalamadık. Önce ayağı kopuk dostumuz için yardım istendi. Sonra arka ayağında kanser tümörü olan bir Sibirya kurdu eklendi. Sonra tüfekle vurulan labrador melezi ile trafik kazası geçiren Van kedisi melezi dostumuz eklendi. Biz de nakile bilgi vererek dostlarımızı tedavi için İstanbul’a getirdik. Tümör olan dostumuza MR çekilecek ve operasyona karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Ön bacağı kötü durumdaki köpeğin ampute olacağını dile getiren Yılmaz "Tüfekle vurulan ise ameliyat olacak. Ne yazık ki bu bölgelerde kapsamlı klinikler olmaması çok kötü" ifadelerini kullanarak vatandaşlardan yaralı veya hasta kedi veya köpekleri kendilerini bildirmelerini istedi.



