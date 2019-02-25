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Yaralı köpeklere sahip çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 19:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da dövülüp çenesi kırılan 45 günlük yavru köpek ile çenesinde tümör olan 5 yaşındaki sokak köpeği, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkilileri tarafından Gaziantep'e getirilerek tedaviye alındı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ŞANLIURFA'da dövülüp çenesi kırılan 45 günlük yavru köpek ile çenesinde tümör olan 5 yaşındaki sokak köpeği, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkilileri tarafından Gaziantep'e getirilerek tedaviye alındı.

Şanlıurfa'da boş arazide iddiaya göre dövülerek çenesi kırılan 45 günlük köpeği görenler durumu Gaziantep'teki CAHİDE'ye bildirdi. Dernek görevlileri, acı çeken köpeği havyan ambulansıyla getirirken yolda gördükleri ve ağız kısmında tümör oluştuğunu fark ettikleri köpeği de ambulansa aldı. Gaziantep'e getirilen iki köpek derneğin kliniğinde tedaviye alındı. Veteriner Esra Taşkın'ın yaptığı ilk kontrollerde yavru köpeğin çenesinin kırıldığı, diğer köpeğin ise tümör nedeni ile ağız kısmında doku kaybı olduğu belirlendi. Yavru köpeğin dövülerek çenesinin kırıldığını söyleyen CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş, "Bu köpeğimizi Şanlıurfa'dan alıp getirdik. İnsanlar tarafından darp edilerek çene kemiği kırılmış, şu anda hiçbir şey yiyip içemiyor. Burada ilk tedavisini yaptık. Yarın Hatay Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz. Orada plak takılarak sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz. Bu köpeğimiz yaklaşık 45 günlük, yemek yiyemiyor. Damar yoluyla besliyoruz" dedi.

İki köpeği de muayene eden Veteriner Esra Taşkın ise köpeklerin yaralarında aşırı derecede enfeksiyon olduğunu söyleyerek, "Büyük olan köpeğimizin burun ve ağız kısmında tümör var. İlk tedavisine başladık. Yarın Hatay Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz. Pataloji sonuçlarına göre uygun tedavi yöntemini uygulayacağız" diye konuştu.

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