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Yaralı Köpeklere Terapi Havuzu

17.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi trafik kazalarında yaralanan ve sakat kalan köpeklere fizik tedavi ve havuz terapisi uyguluyor. Kazalardan sonra Geçici Hayvan Bakım Evi’ne getirilen sahipsiz köpeklerin tedavisinde yüzde 60’a yakın başarı sağlanıyor

Yaralı Köpeklere Terapi Havuzu

Mersin Büyükşehir Belediyesi trafik kazalarında yaralanan ve sakat kalan köpeklere fizik tedavi ve havuz terapisi uyguluyor. Kazalardan sonra Geçici Hayvan Bakım Evi’ne getirilen sahipsiz köpeklerin tedavisinde yüzde 60’a yakın başarı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük’ün verdiği bilgiye göre Mersin’de günlük ortalama 3 ila 5 arasında trafik kazası ihbarı geliyor. Yaralanan hayvanlar geçici bakımevine getiriliyor. İç kanamayı önleyici tedbirler alındıktan sonra röntgen ve ultrason işlemleri uygulanıyor. Daha sonra duruma göre kırık bölge alçıya alınıyor ya da platin takılıyor. Bel kırığı, sinir sıkışması, disk kayması gibi durumlar varsa köpekler traksiyon cihazına alınıyor ve masaj uygulanıyor.

Yatak yarası oluşmasını önlemek için de yaralı köpekler askıya alınıyor ve burada da masaj yapılıyor. Köpekler daha sonra hava uygun olursa havuza alınıyor ve burada askı yardımıyla yürütülüyor.

Yürütme işleminden sonra bir kez daha masaj yapılıyor ve köpekler saç kurutma makinesiyle kurutuluyor.

Mehmet Cücük’e göre tedavide başarı oranı yaklaşık yüzde 60. Yaralanan köpeklerin yüzde yirmisinde başarı sağlanamıyor. Ayağa kalkamayan köpekler hayatlarının sonuna kadar barınakta kalıyor. Yüzde 20 ise operasyon sırasında ya da sonrasında ölüyor.

Yaraların ağırlığına göre bir ayda ayağa kalkan hayvanlar da var, tedavisi altı ay sürenler de. Cücük, ne olursa olsun tedavinin sürdürüldüğünü, hayvanların çok fazla acı çekmemeleri durumunda uyutulmadıklarını söylüyor.

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