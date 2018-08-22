HABER

Yaralı kumruya büfeci sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, büfeci Murat Özcan cadde ortasında bulduğu yaralı kumruya önce su verdi, ardından tedavisi için kuşu belediye ekiplerine teslim etti.

Yaralı kumruya büfeci sahip çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, büfeci Murat Özcan cadde ortasında bulduğu yaralı kumruya önce su verdi, ardından tedavisi için kuşu belediye ekiplerine teslim etti.
Kent merkezindeki İcadiye Mahallesi'nde büfe işleten Murat Özcan, kaldırımda çırpınan kumruyu fark etti. Özcan, kanatlarından yaralı olduğunu gördüğü kumruya su verdi, sonra Belediye Hayvan Hastanesi'ne durumu bildirdi. Hayvan hastanesinden gelen görevliler, yaralı kumruyu tedavi için götürdü. Yaralı kumrunun tedavinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yaralı kumruya büfeci sahip çıktıYaralı kumruya büfeci sahip çıktıYaralı kumruya büfeci sahip çıktı

PARTNERBöyle sokağa inip uyudularBöyle sokağa inip uyudular
Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (4)Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (4)
Amasra’da plajda şemsiye açacak yer kalmadıAmasra’da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.